Como los más cercanos sabéis, el mes pasado repetí participación en MorterueloCON tras una gran experiencia en 2014. Esta vez no iba a ser menos y todo fue sobre ruedas. Y digo eso y no “sobre raíles” porque el único punto negativo fue el viaje. Algo achacable a RENFE por su falta de información y mala gestión de un incidente (temporal de nieve) que si bien es inevitable, debería ser cuanto menos “gestionable”. Pero de las comunicaciones de Asturias con la meseta qué os voy a contar…

Dicho esto, en Cuenca combatimos el frío invernal con calor humano. De eso hubo a montones, también ganas, capacidad e ingenio. Tuve la oportunidad de asistir a las diferentes ponencias de mis compañeros en la Universidad Politécnica y que queréis que os diga, se aprende mucho, coges ideas y te pones al día. Si tenéis la oportunidad de asistir a algún evento de este tipo, no dejéis de hacerlo y más si como en el caso de MorterueloCON, es gratuito.

Gratuito para los asistentes que no para quienes lo organizan. Gran trabajo del pulmón de esta CON (Rafael Otal) y todo su equipo. Una vez más lo han hecho posible y en lo personal, no pude sentirme más respaldado ya que se acercó hasta Cuenca Destroyer con Inma. Uno de los grandes “culpables” de daboweb.com, cajondesastres, etc. Información y PDF (actualizado) como apoyo al taller.

Todo pintaba bien y faltaba ver si se cumplían los objetivos que me había marcado para mi taller: “Hackeando Servidores GLAMP”. Con una veintena de alumnos y 4 horas por delante, fuimos repasando configuraciones esenciales de un Servidor basado en Debian, simulando diferentes escenarios. Ataques DoS, fuerza bruta, escaneos de puertos, revelación de información sensible, etc. El resultado final fue que aprendimos y nos divertimos todos, por lo que me vine a Gijón con un gran sabor de boca. Debajo una foto que hice a parte del grupo de colegas y también adjunto en un album otras que fui publicando en tiempo real en mi Twitter.

Ahora toca repetir en Córdoba en la QurtubaCON los días 10 y 11 de abril (donde por cierto necesitan patrocinadores tal y como os contamos en Daboweb hace unos días). Estaré en representación de APACHEctl impartiendo en la Universidad otro taller sobre Seguridad y Servidores Web. Ya está desde hace 30 min abierta la inscripción a los diferentes talleres (gratuitos también) y en este momento hay más de 400 personas inscritas. Allí nos veremos -;).

Muchas gracias a la organización, participantes y resto de ponentes por el trato y cercanía, también a todo el personal de la Politécnica de Cuenca y a ese taxista “anónimo” que fue algo más rápido de lo normal para llegar a tiempo a la estación y no perder el Alvia. También a la gente de “Makindos” (que no DoS, muy adecuado el nombre por cierto;) que estuvieron realizando varias entrevistas sobre Seguridad y Privacidad ya disponibles online.

A continuación, la galería de Twitter:

